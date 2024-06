Programa Inspire do Instituto Cacau Show abre inscrições para jovens em Itapevi

O Instituto Cacau Show anunciou a abertura de vagas para o segundo semestre do programa Inspire em Itapevi. As unidades Centro e Ambuitá estão recebendo inscrições de jovens entre 15 e 17 anos interessados em participar de um ambiente de aprendizado e desenvolvimento social e profissional.

publicidade

O programa, que visa promover o protagonismo e a autonomia dos participantes, conta com o apoio de mentores experientes. As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, com horários flexíveis para se adequar à rotina dos jovens, permitindo a conciliação com os estudos e outras responsabilidades.

O Programa Inspire Jovem é uma iniciativa educacional e de desenvolvimento pessoal voltada para jovens, com foco em diversas áreas de formação. O programa abrange os seguintes aspectos principais:

publicidade

1. Cidadania e Participação Social: Promove o entendimento dos direitos e deveres baseados no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Juventude.

2. Mundo do Trabalho: Prepara os jovens para o mercado de trabalho, carreira universitária e empreendedorismo.

3. Disciplinas Básicas: Inclui aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Informática, com abordagens práticas e contextualizadas.

publicidade

4. Oficinas Eletivas: Oferece opções em artes, dança, música e esportes, permitindo que os jovens escolham até duas oficinas.

5. Protagonismo Juvenil: Incentiva a participação ativa dos jovens nas decisões do projeto e na solução de problemas reais.

6. Estrutura Curricular: As aulas regulares ocorrem duas vezes por semana, com oficinas livres às quintas-feiras.

publicidade

7. Variedade de Oficinas: Inclui atividades como prática de banda, canto, dança, esportes, inglês, teatro, entre outras.

O programa busca desenvolver habilidades práticas, consciência cidadã e preparação para o futuro, adaptando-se às necessidades e interesses dos jovens participantes.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto.

publicidade

Para mais informações sobre o processo de inscrição e detalhes do programa, os candidatos podem entrar em contato diretamente com o Instituto Cacau Show (11) 99871-8537) ou visitar as unidades participantes em Itapevi.