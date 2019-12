Programa Meio Ambiente nas Escolas certifica 62 unidades escolares de Carapicuíba

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o Programa Meio Ambiente nas Escolas (PMANE) realizou o evento de certificação de 62 unidades escolares em Carapicuíba, onde a campanha de reciclagem de óleo de cozinha atua desde 2018, com apoio da Óleo Concórdia.

Esse ano, todas as escolas municipais, além de 15 estaduais, desenvolveram o programa. Juntas, realizaram mais de 150 atividades e coletaram 14.130 litros.

De acordo com a educadora ambiental do programa, Carolina Cotrim, “isso foi fruto de uma ação conjunta entre os nossos parceiros, as gestoras escolares e a comunidade escolar”. Ela reforça o poder educador que as crianças têm: “já está comprovado que desenvolver ações de educação ambiental com as crianças também é uma forma de educar os pais e a família”.

O evento premiou com um troféu seis unidades escolares que tiveram destaque ao longo do ano. As três escolas que mais coletaram óleo de cozinha foram a EMEF Nai Molina, EMEI Evani Tortolero Pierrine e EMEI Letrinhas Mágicas.

Já as que mais fizeram parcerias com comércios que se tornaram doadores de óleo usado foram a EMEI Ciranda da Criança, EMEI Ademar Ferrari e EMEI Luz do Amanhã.

A cerimônia contou ainda com uma intervenção artística “O Julgamento”, do grupo de artistas da Secretaria de Educação de Carapicuíba. A narrativa se passou em um tribunal fictício, onde o óleo foi o réu julgado por poluir a água. Além disso, os presentes puderam conferir uma apresentação musical dos alunos da EMEI Luíz Simplício.

Na ocasião, estiveram presentes na cerimônia o Prefeito e a Vice-Prefeita de Carapicuíba, Marcos Neves e Gilmara Gonçalves, o diretor da Preserva Recicla, Leonardo Giardini, o diretor do Instituto Auá, Gabriel Menezes, o representante da Sabesp, Luiz Moreira, a secretária de educação de Carapicuíba, Lilian Braga e a diretora de ensino regional de Carapicuíba, Ana Paula Lemos Tomé.

O Programa

A iniciativa visa conscientizar sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado, tendo a escola como ponto de coleta. Envolver alunos, professores, familiares, vizinhos das escolas, comércios dos bairros e toda a comunidade local viabiliza a criação de uma potente rede, onde todos participam e contribuem para a preservação do meio ambiente.

Idealizado pela Preserva Recicla, o projeto é realizado junto com o Instituto Auá, Óleo Concórdia, Óleo sustentável, Prefeitura de Carapicuíba e outros parceiros locais, e atua desde 2012 em vários municípios do Estado de São Paulo. Em Carapicuíba, o PMANE conta com a parceria das Secretarias de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Comunicação, Sabesp e Diretoria de Ensino.