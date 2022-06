Programa Meu Futuro oferece mais de 20 cursos gratuitos de qualificação a moradores de Barueri

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri vai abrir, nos dias 27 e 28 de junho, as inscrições para formar as novas turmas do Programa Meu Futuro, que oferece cursos online gratuitos de qualificação profissional aos munícipes.

Nesta 26ª fase do programa, serão abertas 1.890 vagas a candidatos que tenham 18 anos ou mais, com ensino fundamental ou médio concluídos e que tenham o Cadastro Cidadão atualizado (no Ganha Tempo).

Entre os cursos oferecidos estão: eletricista residencial, NR 35, folha de pagamento, gestão empresarial, auxiliar de logística, gestão de qualidade, cuidador e técnicas de segurança do trabalho. Confira a lista completa a baixo.

As aulas terão início em 11 de julho, disponíveis na plataforma on-line modalidade EAD (educação a distância) até 11 de agosto. Ao final do curso o aluno aprovado receberá um certificado digital.

Como se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos em Barueri:

Os interessados devem ficar atentos à página do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram, onde serão postados o link para inscrição (nos dias 27 e 28 de junho), lista de aprovados e mais informações.

No ato da inscrição é preciso informar endereço de e-mail válido e celular atualizado. No caso de dados incorretos as inscrições dos candidatos serão automaticamente indeferidas. Também não será permitido o uso de um mesmo e-mail para mais de um candidato inscrito.

Quando um curso atingir a quantidade de inscritos conforme o limite de vagas ofertadas, as inscrições são encerradas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163- 1340 e 4199- 0513 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

Confira abaixo as opções disponíveis:

ELETRICISTA RESIDENCIAL

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

NR35 (30h)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE FINANCEIRO

DEPARTAMENTO PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

MARKETING DIGITAL

MARKETING DE CONTEÚDO

GESTÃO EMPRESARIAL

GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS

GESTÃO DE QUALIDADE

AUDITOR INTERNO DE QUALIDADE

TÉCNICAS DE ORATÓRIA

LIDERANÇA DIGITAL

CONTROLADOR DE ACESSO (30h)

CUIDADOR

PORTARIA E RECEPÇÃO

TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

