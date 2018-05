Programa “Meu Pet Legal” já castrou mais de 600 cães e gatos em Carapicuíba

No último sábado, 26, a Prefeitura de Carapicuíba promoveu mais uma edição do programa “Meu Pet Legal”. Desta vez, a ação aconteceu no bairro Jd. Ana Estela e realizou 200 castrações de cães e gatos, além de vacinação contra a raiva, peça teatral “Aventuras Caninas” e a participação do sargento Alexandre e do soldado Pitoquinho.

Em três edições do “Meu Pet Legal”, a Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 600 castrações em três bairros: Cohab, Vila Municipal e Jd.

No próximo mês, o programa segue em outro bairro da cidade. Mais informações podem ser obtidas na Vigilância Ambiental pelo telefone 4164-3866 ou e-mail vigiambiental@carapicuiba.sp.gov.br.