Programa Nossa História homenageia profissionais que contribuem com Osasco

A Câmara Municipal de Osasco realizou, na manhã da quinta-feira (16), a 117ª edição do Programa Nossa História – que, desde o último dia 7 de novembro, está com programação especial em comemoração ao Dia da Bandeira. Na abertura dos trabalhos, o poeta Luiz Tamborilando declamou a poesia de sua autoria, “Bandeira Nacional”.

Os destaques do ato cívico foram as participações do produtor e diretor de cinema e vídeo Sérgio Baldassarini Júnior; do diretor da Cummins Meritor e representante de família tradicional osasquense, Pedro Siniauskas; e do jornalista esportivo Eduardo Affonso, do canal de TV ESPN. Cada um deles possui forte relação de amor e gratidão com a cidade de Osasco.

Sérgio Baldassarini Júnior hasteou a bandeira do Brasil e falou da relação de carinho com o município, iniciada ainda na adolescência. “Aos 16 anos, quando montei minha primeira empresa, uma locadora de vídeo, vinha pagar o aluguel na rua Antônio Agu”, disse.

Baldassarini é autor do documentário “Jovem aos 50 – A História de Meio Século da Jovem Guarda”, fruto de um vasto trabalho sobre o movimento musical que marcou o Brasil na década de 1960.

Pedro Siniauskas hasteou a bandeira do estado de São Paulo e expressou sua alegria de viver em Osasco. “Tenho orgulho de viver nessa cidade há mais de 60 anos e ter o meu nome registrado nesse programa tão importante. Estou muito honrado”, afirmou.

A família de Siniauskas é de origem Lituana e muito contribuiu para o município. A esposa de Pedro, Mariseily Siniauskas, e seu irmão, Paulo Siniauskas, atual coordenador de RH da Câmara de Osasco, o acompanharam no ato.

Por fim, o jornalista Eduardo Affonso, setorista do São Paulo Futebol Clube na ESPN, hasteou a bandeira de Osasco. O profissional recordou o início de sua carreira em Osasco, na Rádio Difusora Oeste (atual Nova Difusora) e no jornal Correio Paulista. “É uma honra estar presente em Osasco. Nesta cidade fui adotado profissionalmente, por amigos e colegas que fazem parte da minha vida”, declarou.