Programa “Viver Melhor” reforma 600 casas no Veloso, em Osasco

O Programa Viver Melhor, do governo do Estado, tem reformado 600 moradoras do núcleo habitacional AE, no Jardim Veloso, em parceria com a Prefeitura de Osasco. As melhorias incluem a reforma de banheiros, instalação elétrica, hidráulica, ligação de esgoto, ventilação, entre outros serviços, sem curso para as famílias.

Criado em 2021, durante a pandemia, o Programa Viver Melhor é executado pela CDHU e promove a recuperação completa de domicílios em inadequação habitacional em assentamentos precários situados em áreas regularizadas ou passíveis de regularização, exceto locais de risco e de proteção ambiental.

O trabalho desenvolvido pela CDHU consiste em três etapas: vistoria no local para avaliar a moradia e suas necessidades, coleta da assinatura do morador no termo de adesão e execução das obras de melhoria. Para a cidade de Osasco, o Programa destinou R$ 10 milhões.

