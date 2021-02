Programação da Sessão da Tarde de 01 a 05/02 na Globo

Confira a programação da Sessão da Tarde na TV Globo esta semana, de 01 a 05/02/2021. A atração sempre vai ao ar a partir das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sessão da Tarde segunda-feira, 01/02: Tudo Por Um Popstar

A banda pop Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Portanto, fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show do grupo longe da cidade onde moram.

Sessão da Tarde terça-feira, 02/02: Megamente

O grande sonho do vilão Megamente era eliminar seu adversário Metro Man e dominar a cidade de Metro City. Um dia, depois de raptar a repórter Rosane Rocha, o malvado consegue o inimaginável, para ele e para todos: dar sumiço no herói. Ele só não contava que sua vida ficaria tão chata a ponto de precisar inventar um herói para combater.

Quarta-feira, 03/02: MIB – Homens de Preto 2

Quatro anos se passaram desde que os agentes caçadores de extraterrestres Kay e Jay evitaram um desastre interplanetário. Kay retorna à tranquilidade da vida civil e Jay permanece trabalhando para a MIB, agência secreta do governo responsável pela monitoração de atividades alienígenas. Ao investigar um crime de rotina, Jay desvenda um diabólico plano armado por Serleena, monstruosa alienígena que está no planeta.

Quinta-feira, 04/02: Cegonhas – A História Que Não Te Contaram

Todo mundo já sabe de onde vêm os bebês: as cegonhas os trazem. Mas agora você vai conhecer a mega estrutura por trás desta fábrica de bebês: na verdade, as cegonhas controlam um grande empreendimento que enfrenta muitas dificuldades para coordenar todas as entregas nos horários e locais certos.

Sessão da Tarde sexta-feira, 05/02: Bater Ou Correr

Em 1800, uma princesa é sequestrada na cidade proibida na China e levada até o Velho Oeste americano. Na tentativa de salvá-la parte Chon Wang, que se depara com uma cultura completamente diferente da sua. Ao ser atacado por cowboys armados, Wang responde com acrobáticos golpes de kung fu que deixam os americanos de cabelo em pé.

