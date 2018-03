Programação de aniversário de Cotia terá show com a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba

A cidade de Cotia preparou uma programação com atividades na cidade para comemorar os 162 anos de emancipação político-administrativa do município. Na próxima segunda-feira (2), a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba fará uma apresentação, a partir das 20h, na Avenida Professor Manoel José Predroso, no Jardim Nomura. O show de abertura será com a cantora Suellen Santos, às 18h.

No dia do aniversário, as comemorações começam às 9h, no Estádio Municipal Euclides de Almeida, quando a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer realizará um circuito cultural e esportivo com gincanas, peças teatrais, apresentações de dança, música, ginástica, vôlei, aula de zumba, lutas e muitas outras modalidades oferecidas pela secretaria.

Quem passar pelo Estádio também vai poder acompanhar o Torneio Início com a participação dos 16 times que compõem a 1ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol 2018. As partidas terão duração de dez minutos em cada tempo, com exceção para a final, que terá 60 minutos ao todo.

Já no dia 7, das 16h às 21h, é a vez de Cotia receber o Circuito Sesc de Artes, na Praça da Matriz, no centro. As atrações são resultado de parceria entre a Prefeitura e o Sesc e trará música, teatro, circo, cinema e artes visuais. O evento contará com diversos grupos artísticos brasileiros.

Serviço: Programação de aniversário

Dia 2 de abril – em frente à Prefeitura

Show Suellen Santos – 18h

Show Fernando & Sorocaba – 20h

Dia 2 de abril – Estádio Municipal

Circuito cultural e esportivo – a partir das 9h

Dia 7 de abril – Praça da Matriz

Circuito Sesc de Artes – das 16h às 21h

Toda programação é gratuita e livre para todos os públicos