Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 1 a 7 de junho

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 01/06 a 07/06.

publicidade

Destaque da Semana:

HOMEM-ARANHA: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO

10 ANOS/ AVENTURA/ AÇÃO

publicidade

Sinopse: Em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Miles é transportado para o multiverso com a mulher-aranha, Gwen Stacy, e um novo time de pessoas-aranhas para enfrentar um vilão ainda mais poderoso do que qualquer outro que tenha encontrado. Com uma certa dificuldade de se entender com a sua equipe, ele logo deve redefinir o que significa ser um herói para poder salvar as pessoas que mais ama.

publicidade

Confira a programação completa desta semana no Kinoplex Osasco:

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (01/06/2023 a 07/06/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 A PEQUENA SEREIA [3D] – Dub (DRAMA) – 10 anos – 135 minutos 14:30 17:20F 20:10F 2 HOMEM-ARANHA – ATRAVES DO ARANHAVERSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / AÇÃO) – 10 anos – 140 minutos 13:50A 14:20E 16:40N 17:10E 19:30N 20:00E 3 GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – 14 anos – 149 minutos 14:00L 3 GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – 14 anos – 149 minutos 14:15G2 17:25 20:30 4 VELOZES E FURIOSOS 10 [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 20:10N 20:40E 4 HOMEM-ARANHA – ATRAVES DO ARANHAVERSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / AÇÃO) – 10 anos – 140 minutos 14:30N 15:00E 17:20N 17:50E 5 HOMEM-ARANHA – ATRAVES DO ARANHAVERSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / AÇÃO) – 10 anos – 140 minutos 13:00E 15:00N 15:45E 17:50N 18:30E 20:40N 21:15E 6 VELOZES E FURIOSOS 10 [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL / SUSPENSE) – 14 anos – 141 minutos 15:15N 17:30E 18:05N 20:20E 20:55N 7 A PEQUENA SEREIA [2D] – Dub (DRAMA) – 10 anos – 135 minutos 12:55I 15:40 18:25 21:10 Estréias Sala Filme Horários 2 BOOGEYMAN – SEU MEDO É REAL [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 16 anos – 98 minutos 14:25G 4 BOOGEYMAN – SEU MEDO É REAL [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 16 anos – 98 minutos 12:55E 5 BOOGEYMAN – SEU MEDO É REAL [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 16 anos – 98 minutos 12:55A 6 SUGA D-DAY [2D] – Leg (SHOW) – 12 anos – 180 minutos 14:00E Pré-estréias Sala Filme Horários 1 TRANSFORMERS – O DESPERTAR DAS FERAS [3D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / FICÇÃO CIENTÍFICA) – 12 anos – 127 minutos 18:00B 20:40B