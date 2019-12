Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 12 a 18/12

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 12 a 18/12.

Destaque da Semana:

BRINCANDO COM FOGO

10 anos / comédia

Publicidade

Jake Carson (John Cena) é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso, que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. Ao resgatarem as crianças Bryan (Brianna Hildebrand), Zoey (Finley Rose Slater) e Will (Christian Convery), Jake e seus companheiros de trabalho enfrentam um enorme desafio: como não conseguem localizar os pais do trio, precisam eles mesmos cuidar das crianças, mesmo sem ter o menor cacoete para a função.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (12/12/2019 a 18/12/2019) Programação normal Sala Filme Horários 1 A FAMÍLIA ADDAMS [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 87 minutos 14:50 16:50 18:50 1 CORINGA [DIG] – Dub (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 20:40 2 DORA E A CIDADE PERDIDA [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 102 minutos 15:10 17:20 3 UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR [DIG] – Dub (COMÉDIA / ROMANCE) – 12 anos – 103 minutos 16:30 18:40 21:00 4 CRIME SEM SAÍDA [DIG] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 100 minutos 17:00 19:10 21:20 5 MAIS QUE VENCEDORES [DIG] – Dub (DRAMA) – Livre – 124 minutos 15:30 18:00 20:30 6 MALÉVOLA – DONA DO MAL [DIG] – Dub (AVENTURA) – 10 anos – 120 minutos 15:40 18:20 20:50 7 ENTRE FACAS E SEGREDOS [DIG] – Dub (DRAMA / SUSPENSE) – 14 anos – 130 minutos 15:50 18:30 7 ENTRE FACAS E SEGREDOS [DIG] – Leg (DRAMA / SUSPENSE) – 14 anos – 130 minutos 21:10 Estréias Sala Filme Horários 2 BRINCANDO COM FOGO [DIG] – Dub (COMÉDIA) – Livre – 96 minutos 19:30 21:30 4 BRINCANDO COM FOGO [DIG] – Dub (COMÉDIA) – Livre – 96 minutos 15:00 Pré-estréias Sala Filme Horários 1 STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER [3D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 142 minutos 23:55C 2 STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER [DIG] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 142 minutos 23:55C 3 PLAYMOBIL [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / INFANTIL) – Livre – 100 minutos 14:20 5 STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER [DIG] – Leg (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 142 minutos 23:55C 7 STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER [DIG] – Leg (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 142 minutos 23:55C