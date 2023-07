Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 13/07 a 19/07

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 13/07 a 19/07.

publicidade

Destaque da Semana:

O PORTAL SECRETO

(Fantasia/ 10 anos)

publicidade

Sinopse: O jovem Paul (Patrick Gibson) procurava por trabalho e, após uma entrevista, acaba contratado. Para sua surpresa, o lugar era mágico e prestava um serviço diferente na vida das pessoas. Encantado com tudo, ele recebe do dono da empresa (Christoph Waltz) a missão de encontrar uma desaparecida porta mágica. Paul acaba localizando a misteriosa entrada e, ao lado de Sophie (Sophie Wilde), se aventura pelo portal que transporta as pessoas para qualquer lugar do mundo. Ele só não imaginava que tinha gente muito mal intencionada atrás desse imenso poder.

publicidade