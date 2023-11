Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 16 a 22 de novembro

Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 16 a 22 de...

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 16/11 a 22/11.

DESTAQUE DA SEMANA

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

(Ação/ 14 anos)

Sinopse: Na Capital, Coriolanus Snow deseja brilhar como mentor e recuperar o prestígio de sua família. Com o peso do futuro nas mãos, a missão não será fácil, pois a garota tributo do Distrito 12, o pior de todos, será sua pupila. A situação piora, pois ele se apega a jovem e qualquer escolha poderá significar a diferença entre sucesso ou fracasso nesta batalha épica e mortal.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (16/11/2023 a 22/11/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 AS MARVELS [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 105 minutos 13:40I 13:45J 1 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 16:00 19:10 2 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 14:20 2 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Leg (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 17:30 20:40 3 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 14:00 16:20 18:40 21:00 4 O PROTETOR – CAPÍTULO FINAL [2D] – Dub (AÇÃO / SUSPENSE / POLICIAL) – 18 anos – 112 minutos 20:00B2 21:20D 4 NÃO ABRA! [2D] – Dub (DRAMA / TERROR / SUSPENSE) – 14 anos – 99 minutos 13:30D 15:30G 4 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 15:50D 17:50G 4 TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR [2D] – Leg (SHOW) – Livre – 168 minutos 18:00D 20:00L 5 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 13:50 17:00 20:10 6 JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES [2D] – Dub (AÇÃO) – 14 anos – 157 minutos 13:20I 16:30 19:40 7 AS MARVELS [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 105 minutos 14:15 16:40 19:00 21:20G 21:30D

Legendas – Praça Osasco B2 Esta sessão será exibida SOMENTE Segunda-feira (20/11),Terça-feira (21/11),Quarta-feira (22/11) D Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (18/11),Domingo (19/11) G Esta sessão NÃO será exibida Sábado (18/11),Domingo (19/11) I Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (18/11),Domingo (19/11),Segunda-feira (20/11) J Esta sessão NÃO será exibida Sábado (18/11),Domingo (19/11),Segunda-feira (20/11) L Esta sessão será exibida SOMENTE Quinta-feira (16/11),Sexta-feira (17/11)