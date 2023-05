Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 25 a 31 de maio

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 25/05 a 31/05.

publicidade

Destaque da Semana:

A PEQUENA SEREIA

10 anos/ drama

publicidade

A Pequena Sereia é do premiado diretor dos sucessos O Retorno de Mary Poppins (2018) e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011). Filha do rei dos mares Tritão (Javier Bardem), a jovem sereia Ariel (Halle Bailey) salvou o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King) e ficou encantada por ele. Tanto que gostaria de ser humana para melhor conhecê-lo. Para isso, Ariel negocia sua bela voz em troca de pernas com a feiticeira Ursula (Melissa McCarthy), inimiga de seu pai. Agora, sem poder falar, Ariel terá pouco tempo para conquistar o coração do príncipe. E a bruxa fará de tudo para impedir que isso aconteça. Refilmagem, com atores, da clássica animação da Disney A Pequena Sereia (1989).

publicidade