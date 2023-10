Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 26/10 a 01/11

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 26/10 a 01/11.

Destaque da Semana:

HYPNOTIC – AMEAÇA INVISÍVEL

(Ação/ Policial)

Sinopse: Danny (Ben Affleck) é um ótimo policial, mas se sente culpado pelo desaparecimento da filha. Chamado para impedir um assalto a banco que estava em andamento, ele encontra o misterioso Dellrayne (William Fichtner), homem com um estranho poder de confundir a mente das pessoas. Por intermédio de Diana (Alice Braga), Danny conhece mais sobre os Hipnóticos, pessoas que manipulam o pensamento de suas vítimas e as fazem ver um mundo que não é real. É quando ele descobre que sua família pode fazer parte de um sinistro projeto do governo.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (26/10/2023 a 01/11/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 PATRULHA CANINA – UM FILME SUPERPODEROSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 92 minutos 13:00C 15:30N 1 SOM DA LIBERDADE [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE / AÇÃO) – 14 anos – 135 minutos 15:00C 17:40N 17:45C 20:40 2 O PROTETOR – CAPÍTULO FINAL [2D] – Dub (AÇÃO / SUSPENSE / POLICIAL) – 18 anos – 112 minutos 17:20N 18:10C 20:00N 20:45C 2 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 11:00I 2 BESOURO AZUL [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 14 anos – 128 minutos 13:20C 4 O EXORCISTA – O DEVOTO [2D] – Dub (TERROR) – 16 anos – 111 minutos 21:00 4 PATRULHA CANINA – UM FILME SUPERPODEROSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 92 minutos 16:30C 7 NOSSO SONHO [2D] – Nac (BIOGRAFIA) – 12 anos – 120 minutos 20:30 7 TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA) – Livre – 92 minutos 14:00 16:10 18:20 Estréias Sala Filme Horários 2 HYPNOTIC – AMEÇA INVISÍVEL [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL) – 14 anos – 93 minutos 15:00N 16:00C 3 ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES [2D] – Dub (DRAMA / POLICIAL) – 14 anos – 205 minutos 15:50 3 ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES [2D] – Leg (DRAMA / POLICIAL) – 14 anos – 205 minutos 19:50 4 HYPNOTIC – AMEÇA INVISÍVEL [2D] – Dub (AÇÃO / POLICIAL) – 14 anos – 93 minutos 14:10C 16:30N 18:45 5 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 14:20 16:40 19:00 21:20 6 FIVE NIGHTS AT FREDDYS – O PESADELO SEM FIM [2D] – Dub (TERROR) – 14 anos – 105 minutos 15:40 18:00 20:20

Legendas – Praça Osasco C Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (28/10),Domingo (29/10) I Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (28/10) N Esta sessão NÃO será exibida Sábado (28/10),Domingo (29/10)