Programação de Natal começa já neste sábado (7) no Raposo Shopping

Está chegando o Natal… E o Raposo Shopping já entra no clima a partir deste sábado (7), quando inaugura sua decoração e programação de atrações especiais relacionadas à data.

publicidade

Com o tema “Natal na Fazendinha”, a decoração principal contará com uma fazendinha cenográfica, uma grande árvore de Natal de sete metros de altura e a atração principal – um trenzinho infantil, que garantirá a diversão das crianças.

Na área externa, um projeto especial trará dois túneis iluminados entre árvores de Natal, caixas de presentes e muita luz para garantir o brilho do Natal, especialmente durante as noites, e levar a magia da data a todos que passam pela Rodovia Raposo Tavares. Neste sábado (7), diversas intervenções circenses divertem os clientes pelos corredores do Shopping.

publicidade

A programação contará em breve com a chegada do “Cinema de Natal” – um curta-metragem que aguça a imaginação dos pequenos traz os significados dos símbolos de Natal e uma mensagem especial do Papai Noel para toda a família. A experiência fica mais especial com uma chuva de neve artificial em pleno cinema.

Natal diferente

Seguindo a recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), por conta da pandemia de covid-19, não será realizado o tradicional evento para chegada do Papai Noel. Para evitar contato físico, também não haverá o Bom Velhinho presencialmente no Shopping.

publicidade

No cinema, será respeitada a dinâmica de distanciamento social, sendo realizadas 6 sessões por dia, para até 20 pessoas por sessão.

O Raposo Shopping fica na Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.

Programação de Natal do Raposo Shopping

FAZENDINHA DE NATAL

Onde: Piso Raposo // Quando: de 7 de novembro a 31 de dezembro, durante todo o funcionamento do Shopping. De segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h. Atrações itinerantes exclusivamente no dia 7/11, das 14h às 20h // Quanto: gratuito // Classificação: livre

TRENZINHO INFANTIL

Onde: Piso Raposo // Quando: de 7 novembro a 31 de dezembro, de domingo a sexta das 14h às 20h, sábados das 10h às 22h. // Quanto: R$ 5. // Classificação: // Capacidade: até 12 crianças por sessão, com duração de 30 minutos cada