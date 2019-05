Programação do Kinoplex Osasco – de 16 a 22 de maio

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 16 a 22 de maio.

Destaque da Semana

JOHN WICK 3 – PARABELLUM

Ação / 16 anos

Após assassinar o chefe da máfia Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) no Hotel Continental, John Wick (Keanu Reeves) passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de U$ 14 milhões. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (16/05/2019 a 22/05/2019) Programação normal Sala Filme Horários 1 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 14:00 17:40 2 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 14:50 2 POKÉMON DETETIVE PIKACHU [DIG] – Dub (AVENTURA) – Livre – 105 minutos 18:20 3 DE PERNAS PRO AR 3 [DIG] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 109 minutos 21:20 3 CEMITÉRIO MALDITO [DIG] – Dub (TERROR) – 16 anos – 101 minutos 17:00 19:10 5 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:15 16:45 5 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 20:15 6 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 17:20 20:50 6 POKÉMON DETETIVE PIKACHU [DIG] – Dub (AVENTURA) – Livre – 105 minutos 13:00 15:10 7 SUPERAÇÃO – O MILAGRE DA FÉ [DIG] – Dub (DRAMA) – 10 anos – 116 minutos 21:10 Estréias Sala Filme Horários 2 JOHN WICK 3 – PARABELLUM [DIG] – Leg (AÇÃO) – 16 anos – 132 minutos 20:45 3 UGLYDOLLS [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 88 minutos 13:00 15:00 4 KARDEC [DIG] – Nac (DRAMA) – 12 anos – 110 minutos 14:00 16:20 18:40 21:00 7 JOHN WICK 3 – PARABELLUM [DIG] – Dub (AÇÃO) – 16 anos – 132 minutos 13:10 15:50 18:30 Pré-estréias Sala Filme Horários 1 HELLBOY [DIG] – Dub (AÇÃO) – 16 anos – 121 minutos 21:15