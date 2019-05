Programação do Kinoplex Osasco: de 2 a 8 de maio

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 02 a 08 de maio de 2019.

Destaque da semana

VINGADORES:ULTIMATO

Ação / 12 anos

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (02/05/2019 a 08/05/2019) Programação normal Sala Filme Horários 1 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Leg (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:30 17:00 20:30 23:55D 2 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 15:50R 18:10S 19:20R 21:45S 22:50K 2 DE PERNAS PRO AR 3 [DIG] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 109 minutos 13:20 2 SUPERAÇÃO – O MILAGRE DA FÉ [DIG] – Dub (DRAMA) – 10 anos – 116 minutos 15:40S 3 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Leg (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 21:30 3 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 11:00A 14:30 18:00 4 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 10:45A 14:15 17:45 21:15 5 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 13:15 16:45 20:15 23:45D 6 VINGADORES: ULTIMATO [3D] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 10:30A 14:00 17:30 21:00 7 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 10:15A 13:45 17:15 20:45

Legendas – Praça Osasco A Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (04/05) D Esta sessão será exibida SOMENTE Sexta-feira (03/05),Sábado (04/05) K Esta sessão será exibida SOMENTE Sexta-feira (03/05) R Esta sessão NÃO será exibida Sábado (04/05),Domingo (05/05),Segunda-feira (06/05) S Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (04/05),Domingo (05/05),Segunda-feira (06/05)