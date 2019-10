Programação no Sesc Osasco destaca protagonismo negro nas artes visuais e tecnologias

Durante o mês de outubro, todas as unidades do Sesc São Paulo participam do projeto “Tecnologias Negras”, com atividades em artes visuais e tecnologias conduzidas por pessoas negras, que valorizam o protagonismo negro e dão visibilidade para a relação dos artistas, cientistas, criadores, mestres populares e pesquisadores negros e negras com as tecnologias.

No Sesc Osasco, haverá programação para crianças e adultos, com bate-papos, palestras, oficinas e curso.

Para falar sobre “Tecnologias de registros orais: da roda de conversa ao registro audiovisual”, a sócia fundadora da Produtora Novo Parafuso Produções Talicia Venâncio e Joyce Prado, formada em rádio e TV e especialista em roteiro audiovisual. A conversa será no dia 10, às 18h30.

No dia 17, a partir das 18h30, a jornalista, atriz e produtora Maitê Freitas, a poeta, escritora, pesquisadora e articuladora cultural Carmen Faustino e a escritora e produtora cultural Alessandra Mansano conversam sobre literatura em “Tecnologias de registros orais: da roda de conversa ao registro literário”.

Arquiteta e artista visual, Carol Zeferino ensina técnicas de criação de acessórios com a técnica de upciclyng e discute abordagens sobre as Joias de Crioula dos séculos XVIII e XIX, fazendo uma analogia com a produção atual de adornos por mulheres negras nos mais diversos estilos e divulgando algumas dessas produções. A oficina “Adornos Ancestrais” acontece no dia 19, às 13h30.

A economista Magali Honório e a mulher por trás da Feira Preta, Adriana Barbosa, apresentam no dia 24, às 18h30, uma aula aberta com o tema “Afrolab: qual a importância do meu projeto estar em rede?”. Elas falam de suas trajetórias profissionais e discutem a importância da conexão e da rede no desenvolvimento de projetos.

Com o tema “Moda afro-brasileira: da teoria ao desenvolvimento criativo”, a estilista e educadora Cynthia Mariah fala sobre representatividade através da identidade visual da sociedade afrobrasileira desde a época colonial até os dias de hoje, separando historicamente os principais pontos. A palestra ocorre no dia 25, às 14h.

E para quem quer aprender a confeccionar instrumentos afrobrasileiros ligados ao maracatu como o xerequê, vai ter a oportunidade de participar do curso “Maracatu Afro Musical”, que acontece aos domingos, de 13 de outubro a 3 de novembro, das 14h30 às 17h30, sob o comando de Afonsinho Menino, do Ylu Brasil. O curso custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e R$ 12 (credencial plena). As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc Osasco a partir de 1º de outubro.

Atividades para crianças resgatam ancestralidade negra de forma lúdica

A arquiteta e artista visual Carol Zeferino ministra para as crianças duas oficinas: “Colagem Digital com Software Livre”, no dia 5, às 14h; e a de “Colagem Manual: tradição Yorubá para crianças”, no dia 27, às 14h.

A partir do resgate de uma memória ancestral e exercícios de imaginação do presente e do futuro de pessoas pretas, a oficina “Vestíveis Afrofuturistas: máscaras gigantes” se baseia no conhecido movimento Afrofuturista cunhado na década de 1990, para construir, junto às crianças, objetos, acessórios e outras peças vestíveis. Acontece nos dias 6 e 20, com Alexandre dos Anjos, às 14h.

Nos dias 12 e 19, às 14h, Afonsinho Menino, do Ylu Brasil, ministra, respectivamente, as oficinas de “Xequerê ou Agbê Infantil” e “Surdo Ecológico”, com a confecção de instrumentos musicais e extração de sons. Ainda no dia 12, no mesmo horário, acontece a atividade “Com que cor eu te desenho?”, uma oficina de retratos com lápis de cor.

A atividade interativa “Ngola: crie seu game”, em que os participantes podem construir seus games com base na história do Reino de Ndongo, um dos mais importantes na África Ocidental, acontece no dia 26, às 14h, com o Alfabantu. Os participantes poderão elaborar seus próprios heróis e heroínas africanos.

Programação completa: Tecnologias Negras

Colagem Digital com Software Livre

Com Carol Zeferino

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Tecnologias de registros orais: da roda de conversa ao registro audiovisual

Com Joyce Prado e Talícia Venâncio

10/10, quinta, às 18h30

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Xequerê ou Agbê infantil

Com Afonsinho Menino, do Ylu Brasil

12/10, sábado, às 14h

Recuo da Convivência | Grátis

Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência.

Com que cor eu te desenho?

12/10, sábado, das 14h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Curso: Maracatu Afro Musical

Com Afonsinho Menino, do Ylu Brasil

De 13/10 a 3/11, domingos, das 14h30 às 17h30

Espaço de Tecnologias e Artes

Inscrição – R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 20,00

Tecnologias de registros orais: da roda de conversa ao registro literário

Com Maitê Freitas, Carmem Faustino e Alessandra Mansano

Dia 17/10, quinta, às 18h30

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Adorno Ancestral

Com Carol Zeferino

19/10, sábado, às 13h30

Quiosque de Oficinas | Grátis

Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência.

Surdo ecológico

Com Afonsinho Menino, do Ylu Brasil

19/10, sábado, às 14h

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência.

Vestíveis Afrofuturistas: máscaras gigantes

Com Alexandre dos Anjos

Dia 20/10, domingos, às 14h

Quiosque de Oficinas | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Afrolab: Qual a Importância do Meu Projeto Estar em Rede?

Com Adriana Barbosa e Magali Honorio

24/10, quinta, às 18h30

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Moda afro-brasileira: da teoria ao desenvolvimento criativo

Com Cynthia Mariah

25/10, sexta, às 14h

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Ngola: crie seu game

Com Alfabantu

26/10, sábado, às 14h

Espaço de Tecnologias e Artes | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Colagem Manual: tradição Yorubá para crianças

Com Carol Zeferino

27/10, domingo, às 14h

Quiosque de Oficinas | Grátis

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Serviço:

Local: SESC Osasco

Estacionamento: Grátis, com 85 vagas.

Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 – Osasco – SP

Horário de funcionamento: Terça a sexta, 13h às 22h. Sábado, domingo e feriado, 10h as 19h.

Informações: (11) 3184-0900