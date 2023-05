Projeto Começar de Osasco abre 200 vagas para jovens, imigrantes e pessoas em situação de rua

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco abre nesta segunda-feira (8) as inscrições para mais um ciclo do Projeto Começar, que oferece bolsa-auxílio de R$ 800.

Desta vez, serão oferecidas 200 vagas, das quais 100 são destinadas a jovens de 18 a 24 anos, negros ou pardos; pessoas em situação de rua (30); mulheres vítimas de violência (20); imigrantes e refugiados (20); mulheres egressas do sistema prisional (15) e população trans/travesti (15).

O Projeto Começar oferece experiência profissional mais cursos de capacitação aos participantes no período de oito meses. Além da bolsa auxílio, os beneficiários recebem 15% do valor da bolsa para alimentação e vale-transporte (para distância acima de 3 km).

Os beneficiários terão atividades nos dois períodos do dia, manhã e tarde. Em um dos períodos, prestará serviço nos órgãos ligados à administração pública e no outro participará de curso de qualificação profissional.

Como se inscrever no Projeto Começar de Osasco:

Para participar, o candidato precisa estar desempregado, ser morador de Osasco há pelo menos 2 anos, e pertencer à família com renda per capita de até meio salário mínimo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no Portal do Trabalhador de Osasco – Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300), de 8 de maio a 2 de junho, das 9h às 14h.

Para se inscrever, é necessário levar os seguintes documentos (cópia e original):

RG ou RNE e CPF;

Declaração ou histórico escolar (não obrigatório);

Carteira de trabalho (Página da foto, frente e verso, páginas 12/13 e último registro) ou carteira de trabalho digital;

Comprovante de residência de março, abril ou maio de 2021 e outro de maio de 2023 (em nome do responsável ou membro da família que reside na mesma casa) ou declaração fornecida por entidades públicas (normalmente emitida pelo centro POP ou serviço de acolhimento);

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS dos membros da família (cópias e originais):