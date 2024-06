Projeto Começar de Osasco, que oferece bolsa de R$ 800, prorroga inscrições até sexta-feira, 21

Foram prorrogadas até sexta-feira (21) as inscrições para a formação da nova turma do Projeto Começar, oferecido pela Prefeitura de Osasco a jovens pretos e pardos, mulheres vítimas de violência, imigrantes e refugiados, trans e travestis, egressos do sistema prisional e ao público com 50 anos ou mais. O prazo seria encerrado no dia 7 de junho.

Desta vez, foram disponibilizadas 200 vagas. Os beneficiários do projeto receberão bolsa-auxílio de R$ 800 mensais, auxílio alimentação e vale-transporte ao longo do contrato de 8 meses. Nesse período, eles prestarão serviço e realizarão cursos de qualificação profissional.

Para participar do Projeto Começar de Osasco é preciso:

Ser morador de Osasco há pelo menos dois anos;

Ser membro de família de baixa renda, ou seja, a renda de todas as pessoas que moram na mesma casa, somadas e divididas, não pode ultrapassar meio salário mínimo vigente.

As inscrições podem ser feitas no Portal do Trabalhador, unidade Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300, Centro de Osasco).

É necessário levar RG ou RNE, CPF e Título de eleitor; declaração ou histórico escolar (não obrigatório); Carteira de Trabalho; comprovante de residência de abril ou maio de 2022 e comprovante de residência de abril ou maio de 2024; e para os egressos do sistema prisional, apresentar documento que comprove sua situação.

Além dos documentos do candidato, ele também tem que apresentar os originais de quem mora com ele na mesma casa: RG ou RNE, CPF e Título de eleitor e Carteira de Trabalho.

Outras informações podem ser obtidas diretamente no Portal do Trabalhador de Osasco.