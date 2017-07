Projeto cria cota para transexuais e travestis nos concursos públicos de Osasco

Projeto cria cota para transexuais e travestir nos concursos públicos de Osasco

Tramita na Câmara Municipal de Osasco um projeto que cria uma cota de 2% das vagas nos concursos públicos de Osasco para serem preenchidas por transexuais e travestis. O PL 217/2017 foi apresentado na semana passada, pelo vereador Tinha Di Ferreira (PTB).

Caso a proposta vire lei, poderão concorrer às vagas reservadas aquelas que se autodeclararem transgêneros no concurso público.

“O Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneros (mulheres e homens trans e travestis) no mundo. Segundo pesquisa realizada peia ONG Transgender Europe, em 6 anos foram mortas em nosso país 600 pessoas transgêneros. Segundo a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 90% da população transgênero no Brasil foi ou ainda é obrigada a se prostituir para sobreviver”, justifica o autor do projeto.

Tinha destaca ainda a “a situação de vulnerabilidade, precariedade social e extermínio da população transgênera”.

Para o vereador, além de ser uma oportunidade de inclusão para as pessoas trans, a proposta visa “também uma necessária reparação histórica, frente ao que significou a perseguição da população transgênera no município”.

Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito.

Documentário mostra dificuldades de trans e travestis na busca por emprego

O documentário À Luz do Dia conta a história e as dificuldades que enfrentam travestis e transexuais no mercado de trabalho tradicional. De acordo com estimativa da “Associação Nacional de Travestis e Transexuais” (ANTRA), 90% da população trans se prostituem no país atualmente.

O filme tem como objetivo dar voz ao próprio movimento “T” e compartilhar histórias de mulheres transexuais e travestis que diariamente lutam para sobreviver em meio a poucas oportunidades. Assista: