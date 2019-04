Projeto de lei quer obrigar bancos a abrirem aos sábados e domingos

Em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1043/19 obriga os bancos a abrir as agências aos sábados, das 9h às 14h, e aos domingos, das 9h às 13h.

Publicidade

O autor do projeto, David Soares (DEM-SP), alega que as agências ficam abertas por pouco tempo e no mesmo horário de trabalho das pessoas, que com isso não conseguem ir ao banco. Com o funcionamento dos bancos aos sábados e domingos, ele espera que o problema seja resolvido.

O horário de atendimento nas agências bancárias é regulado pelo Banco Central. O horário mínimo de expediente para o público é de cinco horas diárias ininterruptas, com funcionamento obrigatório no período das 12 às 15 horas, horário de Brasília. Não há atendimento ao público aos sábados, domingos e feriados; na segunda e terça-feira de Carnaval; no dia de Corpus Christi, no dia 2 de novembro e no último dia útil do ano.

Proposta semelhante (PL 9075/17) foi apresentada à Câmara na legislatura passada, encerrada em janeiro, mas acabou arquivada.

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Com Agência Câmara Notícias