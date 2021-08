Projeto de Osasco em parceria com o Nubank oferece bolsa de R$ 700 e qualificação a jovens da periferia

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco desenvolveu um programa que beneficia jovens de 18 a 25 anos, negros ou pardos, e que moram em bairros periféricos. Trata-se do Projeto Começar que, atualmente, contempla 88 jovens osasquenses que recebem bolsa auxílio de R$ 700 por mês e qualificação profissional gratuita.

publicidade

Os primeiros ingressantes do projeto estão alocados nas escolas ligadas à Secretaria da Educação e desenvolvem atividades administrativas em meio período do dia. No outro período, eles frequentam a sede da Instituição Alicerce, parceira da Setre, junto com o Nubank, para assistirem aulas e promoverem a elevação escolar e a qualificação profissional.

Ao final do ciclo do projeto, que é de seis meses, os jovens têm a oportunidade de fazer parte do quadro de funcionários do Nubank, conforme a disposição das vagas no momento e da aprovação no processo seletivo. “Foi a forma que entendemos possível promover a equidade, ofertando oportunidade de trabalho para o jovem da periferia, que é estatisticamente e historicamente, menos favorecido”, destaca o secretário da Setre, Gelso Lima.

publicidade

Avaliação da iniciativa

Os gestores do Projeto Começar estiveram reunidos, na última semana, para avaliar os primeiros dois meses das atividades, além de alinhar as tratativas no acolhimento e atendimento do beneficiário do programa. “Essa é uma iniciativa que me enche de orgulho. Estou satisfeito com os primeiros resultados. Vamos em frente”, declarou Gelso Lima, na ocasião.

Também marcaram presença na reunião, o secretário Adjunto, Rodrigo Pascoto; o secretário de Educação, Cláudio Piteri; e a diretora e coordenadora dos programas Recomeçar e Começar da Secretaria de Educação, Vera Matos. O Projeto Começar, da Prefeitura de Osasco, também conta com a participação das secretarias Executivas da Infância e Juventude e de Políticas da Promoção da Igualdade Racial.

publicidade

LOJA VIRTUAL// Sam’s Club oferece entrega gratuita a clientes de Osasco para compras no site a partir de R$ 150