Projeto determina pontos de apoio com banheiro e áreas de descanso e alimentação para garis em Carapicuíba

Foi apresentando na Câmara Municipal de Carapicuíba um projeto de lei (PL) que determina a instalação de pontos de apoio para garis que prestam serviços ao município. Os espaços teriam banheiro, vestiário com chuveiro e áreas de descanso e alimentação, entre outros.

De acordo com o PL 2.822/2021, do vereador Bruno Marino (PT), Carapicuíba teria pelo menos quatro pontos de apoio aos garis, que seriam instalados e mantidos pela empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. A administração municipal determinaria a localização e fiscalização dos locais. Em caso de descumprimento das regras, a empresa ficaria sujeita a advertência, multa e até rompimento do contrato de prestação do serviço ao município.

“Os garis normalmente trabalham em jornada exaustiva não tendo acesso a nenhum ponto de apoio para suas necessidades, ficam na dependência da boa vontade de comerciantes e outros lojistas”, argumenta o autor do projeto de lei, vereador Bruno Marino.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pelos demais vereadores e sancionada pelo prefeito de Carapicuíba.

