Projeto ensina jovens de Barueri a transformar materiais recicláveis em arte

Barueri recebe o projeto Reciclarte 2, criado para atender jovens entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa ensina como transformar resíduos recicláveis em arte para gerar mais renda para a comunidade e promover a melhoria do meio ambiente.

O projeto Reciclarte conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri e irá disponibilizar 50 vagas para o Workshop de Produção Cultural e vagas para as oficinas de Artes Plásticas (que já estão preenchidas).

Já o workshop digital sobre “Produção Cultural”, que será transmitido dia 19 de outubro, é aberto ao público, além de ser gratuito, basta realizar a inscrição no portal Reciclarte.

“Vamos levar conhecimento sobre reciclagem, design de objetos e a criação de arte a partir de materiais recicláveis. Essas práticas são capazes de promover mudanças duradouras e profundas”, diz Ana Carolina Xavier, diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos, patrocinadora da iniciativa.

A empresa Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp e Consul, em parceria com a Sustentabilidade e Cultura Produções Artísticas e a NTICS Projetos, são patrocinadoras do projeto.

A abertura do projeto contará também com uma exposição fotográfica do artista Alfredo Borret, que acontece até 16 de outubro. Borret é um dos expoentes na produção de peças artesanais confeccionadas com tampas de garrafa.

A exposição acontece na Biblioteca Municipal Eny Cordeiro, na Avenida Ricardo Peagno, 78, Jardim Belval.