Projeto exige banheiro químico para pessoas com deficiência em eventos

O Projeto de Lei 2380/19 estabelece que os eventos realizados em espaços públicos ou privados que contam com banheiros químicos deverão disponibilizar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

De autoria do deputado Severino Pessoa (PRB-AL), o projeto altera a Lei da Acessibilidade (10.098/00). O texto determina ainda que o número mínimo de banheiros adaptados corresponderá a 10% do total. Para eventos com até nove banheiros químicos será garantida pelo menos uma unidade adaptada.

O deputado afirma que a disponibilização de banheiros químicos adaptados “é uma condição essencial para possibilitar a participação de pessoas com deficiência em eventos públicos e privados”.

Publicidade

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Agência Câmara Notícias