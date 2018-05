Projeto obriga hipermercados de Osasco a terem carregadores para compras de idosos

Os hipermercados de Osasco podem ser obrigados a disponibilizar funcionários para ajudarem pessoas acima dos 60 anos a levarem as compras para o estacionamento e descarregarem no carro. É o que estabelece o projeto de lei (PL) 75/2018, apresentado pelo vereador Tinha Di Ferreira (PTB) esta semana.

Diz o texto do PL: “Ficam obrigados os hipermercados fornecer colaboradores para levarem as mercadorias do caixa ao veiculo no estacionamento a pessoas acima de 60 anos no âmbito do município de Osasco”. A proposta também estabelece multa diária de cerca de R$ 300 em caso de descumprimento.

“Nada mais justo [que] atender às pessoas acima de 60 anos que tanto colaboraram com o crescimento de nossa economia e dela fazem parte como consumidor”, afirma, na Justificativa do projeto, Tinha Di Ferreira.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito.