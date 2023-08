Projeto oferece acolhimento e escuta ativa a passageiros na Estação Osasco

Em parceria com a ViaMobilidade, a Estação Osasco, das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, recebe nesta terça-feira (15) voluntários do Projeto Help, que oferecem acolhimento emocional gratuito aos passageiros. A ação será realizada das 14h às 16h.

A atividade conta com o “Cantinho Desabafo”, um espaço seguro, de escuta qualificada para aqueles que desejam desabafar. Além disso, integrantes do Projeto Help distribuem folhetos com mensagens positivas e disponibilizam o telefone para atendimento remoto (4200-0034).

SERVIÇO

Campanha Saúde Mental- Projeto Help

Onde: Estação Osasco das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Quando: 15 de agosto, das 14h às 16h