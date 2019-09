Projeto oferece atividades físicas grátis a idosos por meio de parceria entre o Raposo Shopping e o Instituto Família Barichello

O Raposo Shopping, em parceria com o Instituto Família Barichello, realiza o projeto Viver Melhor. O objetivo é promover a prática regular de atividade física junto a idosos, proporcionando um desenvolvimento integral e a manutenção da independência física para uma velhice saudável.

Atualmente, há 40 vagas abertas para as aulas, que são realizadas às terças e às quintas-feiras, das 8h45 às 10h. No total, 100 idosos serão atendidos. Para participar, o interessado deve realizar um pré cadastro no Setor de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado no piso Raposo ou pelo telefone (11) 3732-5002.

O projeto é uma forma de atender às demandas crescentes do público longevo, cada vez mais ativo e mais presente em nossa sociedade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2030 a pirâmide etária brasileira irá se inverter, ou seja, o número absoluto e o porcentual de brasileiros com 60 anos de idade ou mais vai ultrapassar o de crianças de até 14 anos.

Serão 41,5 milhões de idosos, o que representa 18% da população. Em 2050, esse percentual chegará a 29,3%, o que implica mudanças profundas em políticas públicas de saúde, assistência social e previdência, a exemplo da atual reforma previdenciária que está em andamento no País.

Como participar:

