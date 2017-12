Projeto prevê distribuição gratuita de fraldas a crianças e idosos em Osasco

Tramita na Câmara Municipal de Osasco um projeto de lei (PL) que prevê a distribuição gratuita de fraldas descartáveis a crianças de até dois anos e idosos acima dos 60 anos pelo município para famílias com renda de até três salários mínimos.

O autor do PL 483/2017, vereador Tinha Di Ferreira (PTB), justifica que o projeto visa diminuir a dificuldade das pessoas com renda familiar muito baixa e também dos idosos acima de 60 anos que nem sempre recebem algum benefício do INSS.

“É notório que uma família que ganha por mês o equivalente até três salários mínimos, e um idoso que recebe até menos que três salários mínimos não têm condições de comprar fraldas sem que isso comprometa o sustento de toda família”, argumenta Tinha.

“Portanto a entrega gratuita de fraldas na UBS trará reflexos positivos quando os valores que deveriam ser gastos com fraldas poderão ser revertidos em alimentos”, complementa o vereador.