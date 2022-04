Projeto “Primeira Infância Circular” está de volta e atenderá todos os bairros de Barueri

A Prefeitura de Barueri anunciou que o projeto “Primeira Infância Circular”, sob responsabilidade do Centro de Referência Pela Primeira Infância (CRPI), será retomado a partir do dia 18 de abril.

O projeto agora vai possibilitar que crianças de outros bairros possam frequentar as atividades oferecidas, juntamente com seus familiares. Para isso, o CRPI vai contar com um ônibus que circula em diferentes bairros de Barueri.

Os interessados em participar do projeto, que propicia experiências nos espaços pensados para a primeira infância enquanto seus responsáveis participam da formação sobre os cuidados, manejos e as necessidades das crianças, devem fazer as inscrições por meio de um formulário disponibilizado nas escolas de Educação Infantil do município.

