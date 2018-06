Projeto que amplia limite de pontos na CNH de motoristas profissionais para até 40 é aprovado

Foi aprovado esta semana na Câmara dos Deputados projeto que amplia o limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas profissionais, anunciou o autor da proposta, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP).

Publicidade

A pontuação máxima poderá passar de 20 para até 40 para condutores profissionais, como taxistas, motoboys, motoristas de ônibus e caminhoneiros. O projeto foi encaminhado ao Senado.

De acordo com o autor da proposta, Carlos Zarattini, a proposta visa fazer justiça com os profissionais, visto que hoje eles estão sujeitos às mesmas regras dos condutores em geral, mas ficam mais tempo no trânsito e, portanto, mais suscetíveis a cometer pequenas infrações. Além disso, a suspensão da CNH interfere na renda familiar dos profissionais, argumenta.

Possíveis novas regras

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zarattini explicou as regras aprovadas na Câmara dos Deputados: “Para o condutor que exerce atividade remunerada em veículo, no exercício da profissão, o limite de 20 pontos será estendido para 25 pontos, desde que na referida pontuação não constem mais de duas infrações gravíssimas; 30 pontos, desde que na referida pontuação não conste mais do que uma infração gravíssima; 35 pontos, desde que na referida pontuação não conste nenhuma infração gravíssima; e 40 pontos, desde que na referida pontuação não conste qualquer infração grave ou gravíssima”.