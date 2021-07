Projeto quer proibir atacadistas de conferir mercadorias na saída de clientes em Carapicuíba

Tramita na Câmara Municipal de Carapicuíba projeto de lei (PL) que visa proibir estabelecimentos como redes atacadistas de conferirem as mercadorias na saída dos clientes.

O PL 2.824/2021 foi apresentado pelo vereador Eduardo Zezinho Considerado (MDB), que define a conferência de mercadorias como “vexatória” para os clientes.

“Qualquer conferência posterior de mercadorias é um abuso ao direito do consumidor e os estabelecimentos comerciais possuem meios menos gravosos para exercer a vigilância, tais como a utilização de câmeras e alarmes, além de fiscais no interior das lojas”, argumenta o autor do projeto. Considerado destaca ainda que outros municípios já têm leis semelhantes. Na região, tramita na Câmara de Barueri projeto com o mesmo objetivo.

A proposta prevê que o estabelecimento que, em caso de descumprimento, o estabelecimento ficaria sujeito a sanções administrativas, mas não especifica quais. Para virar lei em Carapicuíba, o projeto precisa ser aprovado pelos demais vereadores e sancionado pelo prefeito.