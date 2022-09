Projeto Reciclarte chega a Barueri e será atração da Biblioteca Eny Cordeiro

A Biblioteca Municipal Eny Cordeiro recebe, a partir do dia 16 de setembro, a exposição do artista sustentável Alfredo Borret.

A exposição integra o projeto Reciclarte, que ensina como é possível transformar resíduos recicláveis em arte e promover a melhoria do meio ambiente e gerando mais renda para a comunidade.

Criado especialmente para atender jovens entre 14 e 25 anos em situação de vulnerabilidade social, o projeto é patrocinado pela Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp e Consul, em parceria com a Sustentabilidade e Cultura Produções Artísticas e a NTICS Projetos. “Vamos levar conhecimento sobre reciclagem, design de objetos e a criação de arte a partir de materiais recicláveis. Essas práticas são capazes de promover mudanças duradouras e profundas. Essa tem sido nossa missão há 20 anos, proporcionar mudança através do conhecimento”, diz Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos.

Além da exposição, o projeto é composto por quatro oficinas presenciais de artes plásticas com duas horas de duração sobre “Reciclagem e produção artística com materiais recicláveis”, que serão realizadas no dia 21 de setembro. Também será oferecido um workshop digital sobre “Produção Cultural” e “Empreendedorismo”. O objetivo é fechar todo o ciclo da cadeia produtiva, desde o conhecimento sobre reciclagem, design de objetos, conscientização sobre logística reversa até o processo de comercialização e geração de renda. As oficinas darão especial atenção ao descarte correto de resíduos.

A Biblioteca Eny Cordeiro fica na Av Ricardo Peagno,78, Jardim Belval. A exposição vai até 16 de outubro e tem entrada gratuita. Informações pelo site: www.ntics.com.br/reciclarte2/.