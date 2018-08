Projeto social realiza peneira de futebol em Cotia

Com o apoio da Prefeitura de Cotia, o Templo Zu Lai, que fica na Estrada Fernando Nobre, realiza uma peneira de futebol nos dias 8, 9 e 10 de agosto, no Estádio Euclides de Almeida, com jovens nascidos entre 1999 e 2001.

Os escolhidos vão compor a próxima turma do ‘Projeto Filhos de Buda’ – iniciativa social do Templo Zu Lai que garante aos jovens o ensino de idiomas e bolsa de estudos no Ensino Superior, benefícios associados à prática esportiva.

Filhos de Buda é um projeto socioeducativo criado pela Associação Internacional Luz de Buda (Blia) e pelo Templo Zu Lai, em 2003, em resposta aos problemas sociais identificados na região do bairro Santa Ângela, em Cotia.

A iniciativa tem como objetivo possibilitar a formação integral de crianças e adolescentes em situação de risco. Os jovens selecionados precisam demonstrar talento com o futebol, vontade de aprender e de mudar a sua condição socioeconômica.

Os jovens ficam por aproximadamente dez meses alojados nas dependências do próprio Templo Zu Lai, em Cotia, cumprem a uma rigorosa agenda com horários para acordar, arrumar seus alojamentos, estudar, treinar, participar de atividades como meditação e, como não poderia deixar de ser, horário definido para o repouso.

Durante os dez meses de estudo, os jovens têm aulas intensivas de Inglês e Mandarim, diariamente, como preparatório para o Ensino Superior em Taiwan, na China, onde terão a oportunidade de cursar Administração em Turismo e receber bolsa-auxílio.

Para ser contemplado pelo projeto, o jovem precisa ter concluído o Ensino Médio até a data de início da turma.

Peneira do Projeto Filhos de Buda

Dias 8, 9 e 10 de agosto – a partir das 14h

Estádio Municipal Euclides de Almeida

Rua Benedita Barreto Vitor, s/nº, Jardim Adelina, Cotia

Público: Jovens do sexo masculino, nascidos entre 1999 e 2001

Levar RG original e uniforme para treino (calção, meião, caneleira, camisa e chuteira)

Inscrições https://goo.gl/8tj67n ou no dia da peneira

Mais informações: [email protected]