Promoção tem Moto G8 Plus a R$ 1.189 para quem pagar com Ame na Lojas Americanas

Até quarta-feira (11) os novos celulares da ‘família Moto G’, composta por Moto G8 Play e Moto G8 Plus, da Motorola, estão em oferta na Lojas Americanas de todo o país: pagando com o app Ame Digital, o cliente receberá de volta 30% do valor pago, além de poder parcelar a compra em até 12 vezes sem juros.

O cashback voltará para a conta Ame do cliente em 7 dias e poderá ser usado para compras futuras na Lojas Americanas e em diversos estabelecimentos parceiros.

Com design renovado e câmeras poderosas, a nova linha Moto G8 chegou ao país em outubro e é ideal para usuários que amam fotografia, mas que não abrem mão de um bom desempenho nas principais tarefas do dia a dia. Enquanto o Moto G8 Play custa R$ 1.099 (R$ 329,70 de volta), o Moto G8 Plus, mais potente, é vendido a R$ 1.699 (R$ 509,70 de volta), tendo custo real de R$ 1.189,30 com o cashback.

Para pagar com Ame na Lojas Americanas, basta baixar o aplicativo Ame Digital, disponível para Android e iPhone (iOS), e cadastrar um cartão de crédito na plataforma. No caixa, é só apresentar o código de barras exibido na tela do smartphone, ao clicar em “Pagar na Lojas Americanas”.

Verifique as unidades da Lojas Americanas que aceitam Ame acessando usea.me/mapa.