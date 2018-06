Pronto-Socorro do Jardim Paulista, em Barueri, deve ser entregue no começo de 2019

Pronto-Socorro do Jardim Paulista, em Barueri, deve ser entregue no começo de...

Em Barueri, o Pronto-Socorro do Jardim Paulista, próxima à biblioteca “Benedito Franco”, está com 50% das obras prontas, de acordo com a Prefeitura. A previsão é de que a conclusão ocorra até fevereiro de 2019. As obras estão com quase toda a estrutura pronta: execução dos serviços de alvenarias e instalações hidráulicas.

De acordo com a Prefeitura, o investimento tem como objetivo melhorar a qualidade de saúde para a população, expandindo-se o atendimento ao próprio Jardim Paulista, alto do Jardim Tupan e Parque dos Camargos, além de outros locais como Jardim Maria Helena, Jardim Júlio, Parque Esmeralda e Parque Viana.

O Pronto-Socorro está sendo erguido com quatro pavimentos em terreno de 3.446,52 metros quadrados, sendo 4.532,67 metros quadrados de área construída. A unidade disponibilizará aos usuários instalações como 25 leitos, sendo 10 deles para atendimento de emergência (adulto e infantil); duas salas para observação masculina, feminina e infantil; 12 consultórios (quatro infantis, seis adultos e dois para ginecologia); além de setores para coleta, medicação, inalação, gesso, radiologia, ecocardiograma e odontologia.

Jardim Mutinga

O prédio do Jardim Paulista aumenta a quantidade de unidades de urgência e emergência em Barueri, que deve chegar a sete já no ano que vem. O mais novo da lista é o Pronto-Socorro do Jardim Mutinga, que começa a ser construído a partir deste ano e tem previsão de entrega para junho de 2019.