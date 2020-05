Prontos-socorros de Barueri são desinfetados por soldados do Exército

Durante as madrugadas de quarta e quinta-feira (7), soldados do Exército Brasileiro desinfetaram quatro prontos-socorros de Barueri para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19). Na quarta-feira, o PS Central Adulto e o PS Infantil foram desinfetados. Já na quinta, a ação ocorreu no PS Engenho Novo e no PS do Parque Imperial.

A ação conjunta da Vigilância em Saúde do município com o Exército conta com 30 soldados do Comando Militar do Oeste, situado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A desinfecção ocorreu em todos os ambientes internos dos prontos-socorros, bem como de seu entorno, o que justifica o fechamento das ruas durante a tarefa. A limpeza foi realizada durante a madrugada por ser um horário de baixo fluxo de pessoas, tornando mais eficaz a ação dos produtos aplicados.

Publicidade

A iniciativa busca auxiliar as medidas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19) em áreas de grande circulação de pessoas ou que representem ambientes de maior risco, como é o caso das unidades de saúde.

Várias equipes de descontaminação do Exército Brasileiro têm realizado ações como essa em locais públicos em todo o país. Trata-se de um esforço para ampliar a proteção da população nessa época de pandemia.