“Propina da Morte”: Prefeitura de Osasco investiga cobrança por velório clandestino de mortos pela covid-19 em hospital particular

A Prefeitura de Osasco afirma que foi aberta uma investigação para apurar denúncias de que no Hospital Cruzeiro do Sul supostamente haveria um esquema de cobrança de propina para a realização de velórios ilegais de mortos pela covid-19, segundo reportagem da Rádio Bandeirantes.

Com velórios e enterros restritos devido à pandemia, funcionários ligados ao hospital particular estariam cobrando R$ 2,5 mil para liberar parentes para velarem vítimas da doença, de acordo com denúncias.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira (19), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, comentou as denúncias. Ele afirmou que a suposta cobrança irregular é ilegal e “infringe as determinações do Ministério da Saúde, já que é proibido fazer velório para as vítimas da covid, em virtude do alto grau de contágio, que pode trazer consequências irreversíveis para os familiares”.

“A Prefeitura abriu uma sindicância, nossa Vigilância Sanitária e Epidemiológica está fazendo uma incursão dentro do hospital, pedindo esclarecimentos”, afirmou Rogério Lins, em entrevista a José Luiz Datena e Agostinho Teixeira.

De acordo com denúncias, funcionários do Hospital Cruzeiro do Sul estariam pedindo R$ 2,5 mil para deixar parentes de mortos pela covid-19 velarem clandestinamente o corpo pelo período de uma hora dentro da própria unidade de saúde. “Não ia nem ver [o corpo], já ia direto para o cemitério. Aí, tem um negócio clandestino aqui no Cruzeiro do Sul, e eles deixaram os parentes verem por uma hora a pessoa. Cobraram R$ 2,5 mil para a gente ver por uma hora”, diz um dos denunciantes, em áudio.

A reportagem da rádio entrou em contato com uma suposta atendente social do hospital em Osasco. Sem saber da denúncia e achando que tratava-se de um parente de um paciente com covid-19, ela explicou como funcionava o suposto esquema: “Se de repente o paciente foi a óbito hoje 8h da manhã, eles entram em contato com vocês e vocês vêm por volta das 9h. A família vai verificar com o médico se tem condições de liberar lá na sala em que fica esperando a funerária para que o familiar possa ir até o corpo ver, ficar lá um tempo (…) Ele vai conseguir te dar esse privilégio”. Sobre uma possível cobrança, a mulher afirma: “Aí você vai ter que ver com o médico”.

O Hospital Cruzeiro do Sul ainda não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias.