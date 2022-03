Prorrogadas as inscrições para castração de cães e gatos em Itapevi

Foram prorrogadas, até 31 de março, as inscrições para castração gratuitas de cães e gatos em Itapevi. Cada munícipe pode inscrever até três animais. Se for protetor, pode cadastrar 10.

publicidade

As inscrições são feitas online pelo site: castracao.itapevi.sp.gov.br. Após as inscrições, equipes da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrarão em contato telefônico com os inscritos, das 8h às 17h, comunicando o agendamento do procedimento cirúrgico do pet.

As cirurgias serão feitas seguindo o cronograma e locais estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais como Ginásio de Esportes de Itapevi, Centro de Convivência do Idoso, Kolping Cardoso, entre outros, além do Castramóvel.

publicidade

Serviço

Inscrições – castração de cães e gatos em Itapevi

publicidade

Até: 31 de março

Como: no site castracao.itapevi.sp.gov.br