Protesto contra falta de energia elétrica bloqueia via em Carapicuíba

Na tarde desta quarta-feira (8), um grupo de manifestantes bloqueou uma via da Marginal do CSU, no bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba, em protesto contra a falta de energia elétrica.

Em um vídeo publicado na página “Carapicuíba Nua e Crua”, uma moradora diz que um caminhão passou arrancando os fios, deixando os moradores da região sem energia elétrica desde domingo. “Vieram hoje aqui, falaram que iam mandar um carro, mas até agora, nada”, afirma a mulher.

Revoltados com a demora da Enel em atender a solicitação, moradores atearam fogo em pedaços de madeira, bloqueando totalmente uma das vias.

O protesto acontece próximo ao McDonald’s. A orientação é para que motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas.