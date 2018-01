Provas para Agente de Saúde e Agente de Combate às Endemias acontecerão dia 21/1

Os candidatos inscritos no Processo Seletivo para vagas de Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias devem verificar os locais e horários de provas, publicados na Imprensa Oficial na edição de 14/12. As provas, canceladas da primeira vez, foram remarcadas para o dia 21 de janeiro.

Os candidatos devem conferir os nomes nas listas, que estão em ordem alfabética por locais de provas. São mais de 20 mil inscritos no processo, sendo 10.575 disputando as 264 vagas de Agente Comunitário de Saúde e 4.088 inscritos para as 120 vagas de Agente de Combate às Endemias.

Serão 39 locais para realização das provas. Os candidatos também devem checar o horário das provas, já que elas serão realizadas em dois períodos: 9h e 14h.

Os portões dos locais de provas, no período da manhã, abrirão às 8h e fecharão às 9h. No período da tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto (RG, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Passaporte ou Cédulas de Identidade fornecidas por órgãos ou conselhos), caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.

Disputa por vagas

CARGO VAGAS INSCRITOS

Agente Comunitário de Saúde 264 10.575

Agente de Combate às Endemias 120 4.088

SERVIÇO

Provas do Processo Seletivo

Dia: 21 de janeiro

Período da manhã: 8h – portões abertos

Período da tarde: 13h – portões abertos

Locais de provas: portal www.osasco.sp.gov.br na IMPRENSA OFICIAL – de 14/12

Para facilitar sua busca, digite Ctrl + F e digite seu nome.