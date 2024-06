Próxima semana tem 7ª Conferência Municipal da Cidade em Cotia

A Secretaria de Habitação Urbanismo realiza no dia 15 de junho, das 8h às 17h, a 7ª Conferência Municipal da Cidade. O encontro será feito no auditório da Secretaria de Educação, que fica do 1º andar do Centro Administrativo de Cotia (CAC), localizado na Rua Jorge Caixe, 306 A, bairro do Portão.

publicidade

A Conferência Municipal é a etapa preparatória para a representação de Cotia na 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulistas e na 6ª Conferência Nacional das Cidades. Para participar basta fazer uma inscrição prévia pelo link Inscrição para a 7º Conferência da Cidade de Cotia (google.com).

A Conferência será norteada pelo tema “Construindo a Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social” e ocorrerá de acordo com os termos estabelecidos pelo Decreto Municipal 9.327/2024, Portaria MCID nº 175/2024 e Portaria SDUH 2/2024.

publicidade

Entre os objetivos da conferência em Cotia está a formulação e avaliação de políticas públicas referentes a diversos temas, por meio do diálogo entre a sociedade e o poder público. Por meio de debates propositivos, serão discutidas propostas para problemas da cidade.