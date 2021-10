PS do Helena Maria, em Osasco, passa por reforma e deve entregue em 120 dias

A reforma do Pronto-Socorro Osmar Mesquita Sousa Filho, no Jardim Helena Maria, em Osasco, deve ser concluída em 120 dias, de acordo com a Secretaria de Serviços e Obras. A unidade de saúde receberá nova pintura, manutenção elétrica e hidráulica, além da troca de pisos e readequação de ambientes.

O PS, que era um dos centros de referência de terapia intensiva de covid-19 de Osasco, foi desativado para a reforma em agosto, assim que o último paciente internado em decorrência da doença recebeu alta.

Na última segunda-feira (25), o prefeito Rogério Lins (Podemos) visitou as obras de modernização e foi recebido pela gestora da unidade, Lenoir Fátima. “Assim como modernizamos os prontos-socorros Jardim D’Abril e Santo Antônio, agora estamos reestruturando o PS Osmar Mesquita, que vai virar referência na região, com nova infraestrutura e mais profissionais qualificados para atendermos melhor nossa população”, comentou Rogério Lins.

Além da modernização dos prontos-socorros Jardim de Abril e Santo Antônio, a Prefeitura de Osasco entregou ainda a reforma das Unidades básicas de Saúde, novos equipamentos para otimizar o atendimento dos munícipes e a nova sede do SAMU. Seguem em andamento as obras de reestruturação da Maternidade e a construção do Hospital da Criança e da Mulher.

