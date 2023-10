PS do Helena Maria, em Osasco, será reaberto em dezembro, garante Rogério Lins

PS do Helena Maria, em Osasco, será reaberto em dezembro, garante Rogério...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), afirmou, no início da noite desta segunda-feira (16), que o Pronto-Socorro Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria, será reaberto à população em dezembro.

A informação foi publicada em suas redes sociais, onde compartilhou uma sequência de fotos da visita que fez ao local. “18/12, reabertura do novo pronto-socorro Osmar Mesquita. Não será somente um dos maiores PSs da região, será um dos melhores”, garantiu o prefeito.

Lins explicou que a empresa responsável pela administração do PS, vencedora de licitação, está na fase de contratação e treinamento dos profissionais que atuarão no equipamento público de saúde. A companhia também está adquirindo os equipamentos e mobília “tudo novo e de última geração para atender com qualidade”.

Durante a pandemia de covid-19, o PS Osmar Mesquita funcionou como um importante centro de terapia intensiva para pessoas acometidas pela doença, e foi posteriormente desativado para a reforma, no segundo semestre de 2021. O espaço recebeu nova pintura, manutenção elétrica e hidráulica, além da troca de pisos e readequação de ambientes, entre outras melhorias.