PS do Imperial, em Barueri, recebe apresentações teatrais gratuitas

O Pronto Socorro Parque Imperial, em Barueri, recebe nessa sexta-feira (3) as apresentações teatrais gratuitas promovidas pelo programa sociocultural “Arte em Todo Canto”. É a primeira vez que a iniciativa da ONG Canto Cidadão chega a essa unidade hospitalar para levar teatro profissional a pacientes, acompanhantes e trabalhadores da área da saúde.

As apresentações terão início às 14h30 e as cenas serão realizadas em diferentes ambientes do hospital, como recepções, salas de espera, corredores e áreas internas.

Criado com o objetivo de democratizar o acesso ao teatro e contribuir para a melhoria das relações humanas em ambiente hospitalar, o “Arte em Todo Canto” já beneficiou mais de 100 mil pessoas. Em 2018, o projeto chegou à sua quinta temporada com o tema “Onde nascem os encontros?”.

“A cada temporada, percebemos a potência do teatro para a realização de bons encontros no ambiente hospitalar. Desde a recepção até a UTI, as cenas contam histórias da vida real, que sensibilizam e fazem o público rir, porque se reconhecem nela”, explica Felipe Mello, diretor-fundador do Canto Cidadão e responsável técnico do projeto.

As cenas são inéditas e criadas com base nas potências humanas que geram vontade de realizar encontros, ou melhor, bons encontros. Por exemplo, a mobilização que o amor é capaz de fazer na vida de alguém; a amizade que se estende por toda a vida; o acaso, que às vezes promove encontros surpreendentes; entre outras potências. Para tanto, as seis cenas contam episódios reais da vida das atrizes e atores do elenco.

“Queremos, por meio da arte, promover um momento de fortalecimento dos bons encontros das pessoas consigo mesmas e com o mundo ao redor”, explica Felipe Mello.

Nesta nova temporada, as apresentações serão realizadas em 15 hospitais públicos e filantrópicos, em São Paulo-SP, Barueri-SP e São José dos Campos-SP. Entre maio e novembro, 64 visitas, com 576 cenas, fazem parte da programação.

O projeto “Arte em Todo Canto” é realizado pelo Canto Cidadão com patrocínio da Johnson & Johnson e incentivo da Lei Rouanet.

Serviço:

Pronto Socorro José Agostinho dos Santos Parque Imperial

R. José Martinho, 399 – Parque Imperial, Barueri – SP, 06462-230

Tel. (11) 4706-1390

Data: 03 de agosto

Horário: a partir de 14h30