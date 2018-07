PS do Rochdale agora tem ala pediátrica 24h

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, entregou, na quinta-feira (26), a ala pediátrica no Pronto-Socorro do Rochdale. A nova ala conta com consultório, sala de observação (medicação e inalação) e fraldário. Para abrigar a ala pediátrica, o espaço ganhou nova pintura e renovação.

A implantação do serviço atende a uma reivindicação da população do bairro. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, dentre outras autoridades.

O secretário de Saúde, José Carlos Vido, disse que, com a inauguração, agora são três UPAs que atendem com serviço de pediatria 24 horas. “É um sonho realizado aqui no Rochdale, que atende 8 bairros no entorno e cerca de 20 mil habitantes. Era um compromisso do governo do prefeito e hoje estamos realizando”, disse.

O prefeito Rogério Lins também destacou outras ações do município no Rochdale e região. “Fizemos limpeza de boca de lobo, troca de luminárias e pintura, capinagem, remoção de lixo e entulho e os senhores devem nos ajudar a manter tudo limpo e organizado”, destacou.

“Por último, quero falar do maior equipamento educacional que vamos construir na zona Norte de Osasco: o Mundo da Criança. Com essa construção queremos zerar a fila de espera nas creches”, completou Rogério Lins.

Dona Floriza

A vereadora Lúcia da Saúde pediu que a ala pediátrica receba o nome da Dona Floriza, para homenagear Floriza Pinheiro Martins, que morreu no início do mês, aos 72 anos. Ela era moradora e líder comunitária, sendo bastante respeitada na região. Sua família participou da entrega da ala pediátrica e foi homenageada pelo prefeito, com a entrega de uma placa.

O prefeito disse que quer homenagear Dona Floriza, mas considera dar seu nome à ala pediátrica como pouco, considerando a atuação da líder comunitária, que sempre reivindicou e lutou pelos moradores do bairro.

“Quero sugerir darmos o nome de Dona Floriza para o equipamento que estamos construindo no bairro: a Unidade Básica de Saúde, que poderá ser transformada em Pronto-Socorro”, disse.