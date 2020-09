PS Santo Antônio, em Osasco, pode ser reaberto ao público em geral em outubro

O Pronto-Socorro do Santo Antônio, em Osasco, poderá ser reaberto para atendimento ao público em geral a partir da segunda quinzena de outubro. Atualmente, o primeiro Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus funciona em suas instalações.

No final de março, o equipamento de saúde passou por uma reforma e ganhou estrutura para receber pacientes com quadros moderados a graves trazidos de outras unidades de saúde da cidade com covid-19.

A condição para que o PS volte a atender a população em geral é a estabilização dos casos de covid-19 no município. Se os casos da doença permanecerem estabilizados até o dia 30 de setembro, as atividades do Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus serão encerradas, o local passará por desinfecção no período de 15 dias e será reaberto 24h por dia.

Osasco registra 18.371 casos com confirmação de covid-19 até esta terça-feira (22). Destes, já estão recuperados 17.502, segundo a administração municipal. O total de óbitos registrados até o momento é de 768, sendo que 433 mortes ocorreram em Osasco e 335 são de osasquenses que morreram em decorrência da covid-19 em outros municípios.

Em relação à taxa de ocupação dos leitos, a cidade tem 53,5% dos leitos destinados aos pacientes com covid-19 ocupados. Outros 46,5% estão livres. Apenas 10,3% dos respiradores estão ocupados e 89,7% livres.