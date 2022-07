PSDB realiza convenção neste sábado (30)

Está marcada para este sábado (30) a convenção partidária do PSDB. Será no Ginásio do Ibirapuera, às 10h.

A plenária deve oficializar algumas candidaturas já ventiladas na região, como a do Dr. André Sacco, de Osasco; pré-candidato a deputado federal; e de Bruna Furlan, de Barueri, pré-candidata a deputada estadual.

Os prefeitos tucanos da região, Marcos Neves (Carapicuíba) e Dr. Sato (Jandira), até agora não divulgaram nenhum nome como apoio exclusivo nas eleições proporcionais. Marcos Neves afirmou, no entanto, em entrevista ao Visão Oeste, que apoiará todos os deputados que ajudaram a cidade nos últimos anos com emendas e recursos.

Já o prefeito Dr. Sato não atendeu a reportagem.

Ambos, porém, em manifestações públicas em suas redes sociais, são unânimes no apoio à reeleição de Rodrigo Garcia, o atual governador de São Paulo, que já conseguiu a impressionante adesão de cerca de 400 prefeituras pelo Estado.

Rodrigo Garcia, que já tem oficialmente o apoio dos partidos PP e do Podemos, pode garantir ainda uma aliança com o MDB e o União Brasil, sendo que esses últimos pleiteiam a vaga de vice na chapa do tucano, nome que ainda não foi escolhido.