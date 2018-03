PSL terá Jair Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República

O Partido Social Liberal (PSL) será representado pelo polêmico candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, a partir de um termo de compromisso dele junto ao partido, que indica um acordo entre eles. O ato simbólico da filiação ao PSL aconteceu na última quarta-feira (7).

No ano passado, Bolsonaro havia informado que sairia do Partido Social Cristão (PSC) e mudaria para o Partido Ecológico Nacional (PEN). Entretanto, em conversa com o deputado federal Luciano Bivar, Bolsonaro optou entrar para o PSL.

O pré-candidato tem posições nacionalistas e conservadoras, além de sempre criticar a esquerda, gerando grandes polêmicas ao seu redor. Entre os principais escândalos que marcaram sua carreira, Bolsonaro afirmou em 2014 que Maria Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada por ser “muito feia” e a petista não fazer o tipo dele.

Entre suas principais propostas, Bolsonaro defende mudanças no Estatuto do Desarmamento, defendendo o porte de armas para a população.

Em seu discurso, Bolsonaro ainda disse que se for eleito, o ministério será formado por 15 pastas, sendo que atualmente são 29. Outro ponto destacado por ele é que, caso eleito, não pretende negociar com partidos de esquerda.